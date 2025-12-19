Выросло количество пострадавших в подмосковном пансионате

Количество пострадавших в подмосковном пансионате достигло 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По информации ведомства, в больницы региона были госпитализированы 27 человек. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести и тяжелое.

До этого в Следственном комитете РФ заявлял, что после массового отравления постояльцев частного пансионата в подмосковном Видном в медучреждения были доставлены 15 человек. По данным СК, в результате инцидента три человека не выжили.

Как написал Telegram-канал 112, несколько дней назад жители дома престарелых в Виднои подхватили неизвестную инфекцию — руководство решило лечить их самостоятельно.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших массовое заболевание.