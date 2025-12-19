В Белгородской области две женщины погибли при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль в районе села Борки Валуйского округа Белгородской области, в результате чего погибли две женщины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Сегодня в районе села Борки бойцы самообороны обнаружили автомобиль, который, предварительно, подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины 17 декабря. В машине находились две женщины, которые погибли", - написал глава региона.

В ночь на 19 декабря Гладков сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион был ранен пятимесячный ребенок. По словам губернатора, детской областной больницы диагностировали мальчику минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Ребенок пребывал в состоянии средней степени тяжести.

17 декабря в Шебекинском округе Белгородской области в результате взрыва был ранен мирный житель. Инцидент произошел в селе Муром, где мужчина наступил на взрывное устройство, после чего произошла детонация. Пострадавший получил тяжелые травмы, в том числе травматическую ампутацию четырех пальцев правой руки.