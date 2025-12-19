Неизвестный устроил стрельбу на авиабазе ВВС США в Аризоне

Инцидент со стрельбой произошел на территории авиабазы ВВС США в штате Аризона. Уточняется, что речь идет об авиабазе "Люк". Сотрудникам было дано указание оставаться на своих местах.

Персоналу базы дано указание оставаться на своих местах и следовать указаниям служб экстренного реагирования. "Люк" реагирует на сообщение об инциденте со стрельбой на территории, - говорится в сообщении.

Как сообщается, на месте происшествия работают правоохранители. Сообщений о жертвах или пострадавших пока не поступало, передает ТАСС.