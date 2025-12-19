Суд вынес приговор автодилеру, обманувшему сына Олега Табакова

Останкинский суд Москвы приговорил Ярослава Коротких, директора «МосАвтоДилера» к 14 годам и шести месяцам колонии за мошенничество и отмывание денег после того, как он обманул сына народного артиста СССР Олега Табакова. б этом в пятницу, 19 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Следствие выяснило, что компания Коротких обманула 106 клиентов на сумму свыше 315 миллионов рублей, среди которых оказался и сын народного артиста СССР Антон.

Суд назначил Коротких наказание в виде срока в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере трех миллионов рублей. Кроме того, ему запрещено заниматься управленческой и хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях на срок три года.

Следствие установило, что 32-летний Коротких организовал преступную группу в июне 2022 года. Соучастники публиковали в интернете ложные объявления о продаже автомобилей, заключали договора с клиентами, но не осуществляли поставку машин и не возвращали деньги. У осужденного были конфискованы восемь автомобилей и более 81 миллиона рублей.

Часто бывает, что мошенники под видом владельцев машины предлагают жертве купить несуществующий автомобиль. В Министерстве внутренних дел РФ рассказали, как можно вычислить злоумышленников при покупке машин.