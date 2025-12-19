Россиянка под наркотиками сжила со свету бабушку из-за коммуналки

Уголовное дело 38-летней женщины, которая обвиняется в истязании и расправе над своей бабушкой из-за долгов по ЖКХ, рассмотрит Калининградский областной суд. Россиянку обвиняют по статьям 117 («Истязание») и 105 («Убийство») УК РФ. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

Женщина, по версии следствия, полгода жила с бабушкой 1945 года рождения.

Из-за разногласий по оплате задолженности по коммунальным платежам между ними сложились конфликтные отношения.

Пожилая родственница подвергалась систематическим избиениям, а в ночь на 17 декабря 2024 года внучка под воздействием алкоголя и наркотиков во время очередной ссоры дважды ударила бабушку по голове, а затем схватила за шею и сжала ее. Пенсионерка скончалась в результате полученных травм.

