В Калужской области мужчина надругался над девочкой в подъезде

В Калужской области мужчину арестовали по подозрению в надругательстве над ребенком. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 17 декабря в городе Белоусово. По версии следствия, злоумышленник зашел в многоквартирный дом следом за девочкой и там надругался над ней.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в городе Малоярославце. Ему предъявлено обвинение по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ - действия сексуального характера в отношении малолетней. Следователи ходатайствовали о заключении фигуранта под стражу и суд удовлетворил их требование. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.