Олег Митволь добился компенсации за невыдачу шарфа в колонии

Известный политик и общественный деятель Олег Митволь, осужденный за мошенничество, выиграл еще один иск у Федеральной службы исполнения наказаний.

Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской обласи, Митволь требовал признать незаконными действия руководства подмосковной колонии №6, где он отбывает срок. Бывший замглавы Росприроднадзора просил выдать ему рубашку и шарф, но эту просьбу администрация отклонила. Митволь подал сразу два иска — один по поводу рубашки, другой по поводу шарфа.

Интересно, что в рубашке Коломенский суд заключенному отказал, видимо, посчитав этот предмет туалета необязательным. А вот необеспечение узника шарфом признано нарушением его прав. В связи с чем суд обязал ФСИН выплатить Митволю 2000 рублей. Ранее он добился компенсации от той же колонии в размере 3000 рублей за анисанитарию в столовой. Иск Митволя о компенсации за отказ в предоставлении отпуска с выездом за пределы колонии суд отклонил. Таким образом, в споре сутяжника с ФСИН счет пока ничейный — 2:2.