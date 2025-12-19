Забывшую о дочери на четыре дня россиянку отправили в колонию на 8,5 года

В Воронеже суд приговорил к 8,5 годам колонии 20-летнюю мать, которая бросила дочь на четыре дня. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Девушку признали виновной в преступлении по части 3 статьи 30 и пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство малолетнего лица, совершенное с особой жестокостью») УК РФ.

Установлено, что подсудимая вела антисоциальный образ жизни. В апреле она оставила трехлетнего ребенка в съемной квартире без еды и воды и ушла развлекаться. Спустя три дня девочка залезла на подоконник и открыла окно, что заметили прохожие. Они вызвали врачей, ребенка поместили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Бурятии суд отправил под арест обвиняемую по делу об отравившейся семье.