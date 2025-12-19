Депутата Рады Гончаренко*, призывавшего бомбить Москву, заочно осудили на 18 лет

Суд заочно осудил на 18 лет депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко*, который призывал бомбить Москву ракетами.

Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции прокуратуры 45-летний гражданин Украины Алексей Гончаренко* заочно приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима, — рассказала Нефедова.

Суд также запретил обвиняемому администрировать сайты в интернете в течение четырех лет.

Депутат призывал к бомбежке Москвы в октябре 2024-го и январе 2025-го. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Гончаренко* в конце ноября этого года. Уголовное дело тогда направили в суд.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.