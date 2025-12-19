Депутата Рады заочно приговорили к 18 годам за призывы к ударам по Москве

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Суд заочно приговорил к 18 годам лишения свободы депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), призывавшего к ракетным ударам по Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры 45-летний гражданин Украины Алексей Гончаренко заочно приговорен к 18 годам лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. <…> Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети Интернет), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, с угрозой применения насилия).