Пермский людоед Малышев скончался в поликлинике

Пермский людоед Михаил Малышев, осужденный на 25 лет за каннибализм и вышедший на свободу в 2022 году, скончался в поликлинике.

Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в Telegram-канале «Подслушано Закамск».

— Смерть Закамского людоеда подтвердили в поликлинике врачи. Местные медики подтверждают, что Малышев упал и умер своей смертью, — говорится в публикации.

Представители больницы и правоохранители на момент публикации материала официально смерть Малышева не подтверждали.

Пермского людоеда, убившего двух людей, осудили в 2000-м. Он отбыл срок и вышел на свободу в октябре 2022 года. Бывший преступник вернулся в свою квартиру на улице Маршала Рыбалко в Перми. Местным жителям это не понравилось. В октябре этого года в квартире маньяка нашли тело мужчины. Что известно об этой ситуации и полная история людоеда — в материале «Вечерней Москвы».