Арестованная за совращение детей российская учительница сделала заявление

Обвиненная в совращении 12-летних школьников учительница из Петербурга заявила, что ее оклеветали. По словам педагога, один из подростков оговорил ее. Об этом пишет «Фонтанка».

Девушка рассказала, что она поддерживала дружбу с учеником, который признавался ей в любви и хватал за коленки. Поводом для мести стал отказ вывести отношения на новый уровень с ее стороны.

Педагог отрицает интимную связь с учеником. По ее словам, у нее были на тот момент отношения с молодым человеком.

Ранее стало известно, что суд заключил учительницу под стражу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее директор петербургской гимназии Алла Лакко прокомментировала задержание бывшей учительницы, которую подозревают в совращении школьников. Она назвала ситуацию бредом.