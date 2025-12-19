Преподавателя Бауманки осудили за публикацию украинских песен во «ВКонтакте»

Доцента кафедры философии МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко осудили за публикацию клипа и двух украинских песен на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Преподавателя приговорили к трем годам колонии.

Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе «Интернет» сроком на два года и шесть месяцев, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Свою вину Нестеренко не признал.

