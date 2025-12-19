Таможенники задержали иностранца с крупной партией запрещенного к вывозу нефрита

В международном аэропорту Иркутска сотрудники таможни пресекли попытку незаконного вывоза партии полудрагоценного камня. В ходе выборочного контроля на «зелёном коридоре» у одного из иностранных граждан был досмотрен багаж, сообщает пресс-служба ФТС России.

© Московский Комсомолец

При просвечивании на рентгеновской установке в вещах мужчины были обнаружены восемь зелёных камней прямоугольной формы. Общий вес находки составил почти три с половиной килограмма.

Нарушитель пояснил таможенникам, что приобрел минералы для личного пользования и намеревался вывезти их на свою родину в Китай. Однако вывоз необработанного нефрита с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в таких объемах для частных лиц запрещен.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые камни являются именно необработанным нефритом. Это определило квалификацию правонарушения.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС». Нарушителю грозит штраф, а само сырьё подлежит конфискации.