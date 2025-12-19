Преподавателя МГТУ им. Баумана осудили на три года за призывы к экстремизму

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы приговорил к трем годам колонии доцента кафедры философии МГТУ им. Баумана Александра Нестеренко по делу о призывах к экстремизму. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Назначить окончательный срок наказания Нестеренко в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - заявил собеседник агентства. Преподаватель признан виновным в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) из-за публикации клипа и двух украинских песен группы "Воплі Відоплясова" во "ВКонтакте".

По версии стороны обвинения, в этих произведениях содержатся "признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц, выделенной по признаку национальности", а также к "уничтожению русских как военного противника". Нестеренко вину не признал.