Старшеклассник жестоко избил подростка в российском регионе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Свердловской области. Инцидент произошёл в одной из школ города Нижний Тагил, передает пресс-служба ведомства.

© Московский Комсомолец

По информации из соцсетей, в учебном заведении старшеклассник избил другого подростка. В результате нападения пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Этот факт стал основанием для начала официальной проверки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». В ходе расследования будут установлены все обстоятельства происшествия и тяжесть причиненного вреда.

Параллельно следователи ходатайствуют перед прокуратурой о передаче им материалов из органов внутренних дел. Речь идет об уже уголовном деле по статье «Побои», которое может быть переквалифицировано.

Руководителю следственного управления СК по региону поручено доложить о ходе проверки, решении прокуратуры по ходатайству и дать оценку информации, распространяемой в публикациях. Ситуация взята на личный контроль центральным аппаратом Следственного комитета.