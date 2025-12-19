В Краснодаре мужчина ради кофе и сладостей угрожал ножом продавцу

В Краснодаре разбойник под угрозой ножа похитил кофе и сладости, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

Инцидент произошел в продуктовом магазине на улице имени В.М. Комарова в поселке Российский. По словам продавца, один из посетителей взял с прилавка три банки кофе, шоколад и конфеты и направился к выходу, минуя кассу.

Кассир остановил «покупателя», потребовав вернуть товар. Тогда мужчина достал нож, стал угрожать им сотруднику магазина и скрылся.

Ущерб составил около 3500 рублей. Предполагаемого грабителя вскоре задержали, им оказался 40-летний местный житель. В отделе полиции он признался во всем и объяснил, что был пьян, а похищенные товары позже просто обменял на самогон.

До сих пор мужчина не привлекался к уголовной ответственности, но теперь ему грозит реальный срок.