Дешевая икра и сюрпризы: популярные схемы мошенников перед Новым годом

В преддверии Нового года россияне часто теряют бдительность, что используют мошенники. Издание kp.ru рассказало о популярных схемах злоумышленников.

В декабре россияне традиционно покупают икру к празднику. Мошенники предлагают подделки по низким ценам, говорится в материале. В частности, нередко в банки кладут более дешевый вид икры или имитированную икру.

Также на рынке продают «икорный суп» — в качественную соленую икру добавляют воду или другие консерванты, чтобы увеличить ее вес и за счет этого продать ниже рыночной цены.

Мошеннические схемы касаются и черной икры: браконьерская щучья икра окрашивается и выдается за черную, нелегально ввозится китайская икра низкого качества, предупреждают эксперты. Среди каналов продаж указанной продукции — социальные сети, мессенджеры, интернет-площадки, сервисы частных объявлений.

Эксперты дают ряд рекомендаций, как избежать потерь от действий злоумышленников. В отношении покупки деликатесов специалисты указывают, что низкая цена часто является ключевым индикатором подделки. Исключение могут составлять только официальные акции крупных производителей или ретейлеров, а также сезонное снижение цен перед началом путины.

При получении звонков от имени курьерских служб гражданам рекомендуют не переводить средства по неожиданным требованиям и не сообщать коды из СМС. Для проверки информации советуют самостоятельно позвонить в компанию по официальному номеру.

К предложениям об участии в розыгрышах или получении подарков советуют относиться с критикой. Законные акции, как правило, не требуют предоставления данных банковских карт или внесения предоплаты, говорится в материале.

В сфере аренды жилья на период праздников юристы настаивают на обязательном заключении договора перед внесением каких-либо платежей и тщательной проверке документов на право собственности.

На фоне участившихся случаев фишинга под видом уведомлений об изменениях в законодательстве, гражданам настоятельно рекомендуют проверять всю информацию исключительно на официальных государственных порталах, не переходя по ссылкам в подозрительных сообщениях. Что касается онлайн-распродаж, то эксперты по кибербезопасности советуют внимательно проверять адреса сайтов, использовать защитное программное обеспечение и избегать ввода конфиденциальных данных на непроверенных площадках.