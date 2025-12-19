В отеле женщина случайно постучала не в ту дверь и была изнасилована тремя постояльцами

Женщину из Индии изнасиловали после того, как она спутала номер преступников с комнатой подруги. Об этом сообщает NDTV.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в штате Махараштра. По данным издания, 30-летняя работница частной больницы пришла в местный отель, чтобы забрать у подруги деньги.

Последняя проживала в номере 105. Получив сумму, 30-летняя женщина ушла, но вскоре вернулась, и из-за путаницы постучалась в номер 205. Внутри она обнаружила троих мужчин, которые устроили алковечеринку.

Постояльцы затащили гостью в номер и заставили выпить алкоголь, после чего всю ночь женщину насиловали. Примерно в четыре утра ей удалось сбежать.

Она выбежала из номера с громкими криками и добралась до полиции, где рассказала обо всем. После этого в отношении мужчин возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. На данный момент фигуранты находятся под арестом.