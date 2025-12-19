Уроженец Украины сжег двух коллег на московской стройке: дали 18 лет

Уроженец Луганской области Украины поссорился с двумя коллегами-гастарбайтерами в Новой Москве, после чего поджег их, пока они спали. В пятницу убийце был оглашен приговор.

© Московский Комсомолец

Как стало известно "МК", происшествие случилось в бытовке на стройплощадке одного из ЖК на улице Академика Дыхне города Троицк. 30 января 2025 года украинец после смены распивал спиртное с двумя своими коллегами-охранниками. В ходе пьянки те стали обвинять его в том, что он якобы доносил на приятелей начальству о том, что они пьянствуют. Мужчина этот факт отрицал, но ему не поверили - «стукача» сильно избили. Тогда подсудимый пообещал сжечь их, и ушёл спать в свою бытовку. Угроза оказалось не пустой —проснулся он ещё более злым, чем прежде, вышел из своего вагончика и шатающейся походкой направился на поиски горючей смеси. Канистру с маслом злоумышленник нашел под лестницей, после чего зашел в незапертую бытовку, где спали его собутыльники, и разлил горючее. Затем он чиркнул зажигалкой и вышел из загоревшейся постройки. Очевидцы заметили дым и языки пламени и принялись тушить пожар, но охранников, находившихся внутри, спасти не удалось.

Злодея задержали в этот же день. Он сразу во всем сознался и в подробностях рассказал охранникам ЖК и полиции о том, что совершил. Однако в ходе следствия обвиняемый изменил первоначальную версию событий. Якобы он думал, что в канистре вода и захватил её с собой, чтобы попить, а в вагончике понял, что это подсолнечное масло, закурил и случайно поджег висевшую рядом одежду. Затем гастарбайтер якобы попытался её потушить и, уходя, подумал, что ему это удалось. Разумеется, после признания и изучения показаний свидетелей и записей с камер, такая версия показалась следователям, мягко говоря, сомнительной.

Московский городской суд приговорил поджигателя к 18 годам строгого режима. После оглашения судья спросила поджигателя, понятен ли ему приговор.