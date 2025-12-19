Суд поручил принудительно доставить на заседание экс-полковника ФСБ Фролова

Военный суд оформил принудительный привод на заседание отставного полковника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова. Он обвиняется во взяточничестве.

Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщил корреспондент из зала суда.

— Подвергнуть подсудимого Фролова... принудительному приводу в Московский гарнизонный военный суд, — передает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Обвиняемый, по данным адвокатов, может находиться в Объединенных Арабских Эмиратах. Туда он вылетел зимой прошлого года для прохождения лечения. Пока что правозащитники не могут с ним связаться.

Фролову инкриминировалось взяточничество на 87 миллионов рублей. В июне прошлого года статью переквалифицировали на мошенничество и осудили мужчину на шесть лет. Впоследствии Фролова освободили от наказания. В дальнейшем дело отправили на пересмотр. Фролова подозревают в получении денег от «Кредитимпэкс Банка». Взамен он обещал общее покровительство. Чем известен Фролов и другие подробности дела — в материале «Вечерней Москвы».