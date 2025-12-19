Организатора покушения на Соловьева осудили на пожизненное заключение в колонии

Организатору покушения на телеведущего Владимира Соловьева Андрею Пронскому вынесли приговор. Его осудили на пожизненное лишение свободы.

Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщил корреспондент из зала суда.

— Суд постановил признать Пронского виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остальной части наказания — в колонии особого режима, со штрафом один миллион рублей, — передает ТАСС со ссылкой на решение судьи.

Пронский создал в 2021 году ячейку неонацистской группировки. Он вовлек в нее соучастников преступления. Они планировали убить Соловьева по заказу СБУ. Членов группировки задержали в апреле 2022-го. Генпрокуратура направила дело в суд в декабре 2023-го. Недавно стало известно, что злоумышленники хотели отравить журналиста пиццей. Подробности дела о покушении на Соловьева — в материале «Вечерней Москвы».