Иностранца, ограбившего ребенка-инвалида в Подмосковье, осудили на 3,5 года

Уроженца Киргизии, избившего ребенка с инвалидностью в подмосковном Воскресенске и похитившего у него телефон, приговорили к 3,5 года колонии.

Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— (Обвиняемый — прим. «ВМ») признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Иностранец напал на ребенка, стоявшего на остановке в вечернее время. Злоумышленник ударил потерпевшего по голове, лицу, шее и туловищу. Впоследствии фигурант отнял у ребенка телефон и скрылся с имуществом.

Ранее пьяный мужчина жестоко убил инвалида в квартире дома в Москве. Мужчина 170 раз ударил его топором, ножом и утюгом. От полученных травм инвалид скончался. Впоследствии подозреваемого задержали. Суд арестовал его на два месяца.