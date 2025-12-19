Мужчину осудили в Москве за донат организации «Свидетели Иеговы»*
Столичный суд назначил наказание Виктору Великову, который отправлял деньги организации «Свидетели Иеговы»*. Он проведет за решеткой 5,5 года.
Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
— Савеловский районный суд г. Москвы 18 декабря 2025 года признал виновным Великова Виктора Анатольевича в участии и в финансировании деятельности экстремистской организации. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказали в Telegram-канале инстанции.
Великову также запретили руководить работой общественных религиозных организаций на три года.
Ранее на три года условно осудили блогера Никиту Ефремова**. В общей сложности он перевел Фонду борьбы с коррупцией*** (ФБК)*** шесть тысяч рублей. Блогера задержали в аэропорту Шереметьево 19 августа. В его отношении возбудили уголовное дело.
*Верховный Суд РФ признал организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории России.
**Внесен в перечень террористов и экстремистов.
***Организация признана в России экстремистской, террористической и ликвидирована.