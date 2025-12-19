Бойцовые собаки насмерть загрызли домашнего питомца на глазах у хозяйки

В подмосковном поселке Родники Раменского округа произошел трагический инцидент с домашними животными. Две бойцовые собаки, находившиеся без присмотра и ошейников, напали и загрызли йоркширского терьера, с которым гуляла его хозяйка.

По словам женщины, нападение было стремительным. Пока она отвлеклась на телефонный разговор, собаки набросились на её питомца. Хозяйка попыталась спасти йорка, схватив его на руки. Однако псы вырвали собачку у неё из рук.

«Они загрызли его у меня на глазах. Выдрали из рук зубами поводок и разорвали мою собаку», — рассказала пострадавшая.

Несмотря на срочную доставку в ветеринарную клинику, спасти Чапу не удалось. Раны оказались несовместимы с жизнью. На шум и крики из дома вышел хозяин бойцовых собак. По словам владелицы, мужчина вел себя агрессивно. Он оскорбил ее и заявил, что ей не следует гулять по этой улице.

На следующий день хозяйка йоркширского терьера написала заявление в Быковский отдел полиции. Однако она опасается, что владельцы агрессивных животных избегут ответственности, так как подобные случаи, по её словам, уже происходили.

Местные жители подтверждают, что собаки регулярно гуляют по поселку без присмотра, а их хозяева игнорируют претензии соседей. Люди боятся отпускать детей на улицу и призывают правоохранительные органы обратить внимание на эту опасную ситуацию.