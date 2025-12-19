Мужчину, поджегшего рабочих в строительном вагончике в Москве, осудили на 18 лет

В Москве осудили Александра Бондаря, который поджег двух рабочих в строительном вагончике на улице Академика Дыхне. Фигурант получил 18 лет колонии.

Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции прокурора столицы суд признал Бондаря виновным по п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц общеопасным способом) и приговорил к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказала Нефедова.

Мужчина совершил преступление в конце января этого года. Ночью он проник в вагончик, где спали потерпевшие, и поджег их вещи. В результате возгорания мужчины скончались на месте. Злоумышленника задержали, он признал вину.

Ранее в строительных бытовках на севере Москвы произошел пожар. По предварительным данным, никто не пострадал. Спасатели долго не могли проехать к очагу возгорания, так как движение затруднялось большим количеством припаркованных автомобилей в ЖК.