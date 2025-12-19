В Подмосковье осудили экс-сотрудника УФНС за мошенничество на 4,5 миллиона

Видновский городской суд назначил наказание экс-заместителю начальника контрольно-аналитического отдела УФНС по Подмосковью по делу о мошенничестве на 4,5 миллиона рублей. Мужчину с фамилией Добросмыслов приговорили к пяти годам колонии.

© СК РФ

Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Добросмыслов М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком пять лет, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Злоумышленник получил деньги от потерпевшего за решение проблем с ликвидацией двух компаний. Кроме того, фигурант обещал снизить сумму налоговой недоимки. Однако обвиняемый не помог мужчине и потратил деньги на себя.

Ранее на семь лет в колонию общего режима отправили блогера Аяза Шабутдинова. Он обманул 113 человек на продаже своего авторского курса в сфере предпринимательства. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Шабутдинов признал вину.