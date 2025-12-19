Мужчина получил 18 лет строгого режима за поджог в ТиНАО бытовки с людьми внутри

Мужчина, который поджег бытовку с двумя спавшими знакомыми на строительном объекте в ТиНАО, в результате чего они погибли, приговорен к длительному сроку заключения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Прокурор Москвы Максим Жук поддержал государственное обвинение по уголовному делу об убийстве двух лиц общеопасным способом. В ходе судебного следствия установлено, что в ночь на 30 января 45-летний Александр Бондарь, находясь на строительной площадке жилого комплекса на ул. Академика Дыхне, действуя на почве личных неприязненных отношений, проник в строительный вагончик, где проживали его знакомые. Воспользовавшись тем, что мужчины спали, Бондарь облил предметы и вещи, находящиеся в помещении, легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате пожара погибли двое мужчин 1987 и 1988 года рождения», – говорится в сообщении. Свою вину осужденный признал полностью. С учетом позиции прокурора столицы суд признал Бондаря виновным по п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц общеопасным способом») и приговорил к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что осужденный работал охранником на строительном объекте в ТиНАО. Вечером, когда он распивал спиртное в бытовке с двумя знакомыми, произошла ссора, переросшая в драку. Фигурант сказал потерпевшим, что сожжет их, после чего ушел. Когда он вернулся с канистрой горючей жидкости, потерпевшие уже спали в бытовке, и не могли оказать сопротивление.