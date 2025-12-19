Тело студента нашли на козырьке подъезда на юге Москвы

Тело студента одного из московских вузов обнаружили на козырьке подъезда дома на юге столицы. Предварительно, парень покончил жизнь самоубийством.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщил «МК».

— 22-летний студент одного из столичных вузов найден 18 декабря мертвым на козырьке подъезда многоэтажного дома на юге Москвы с травмами, типичными для суицида, — говорится в материале.

Тело молодого человека обнаружил сварщик. Он вызвал на место правоохранителей. Полицейские выяснят, что подтолкнуло парня к суициду.

Ранее тело 13-летней девочки обнаружили на козырьке подъезда дома на Рублевском шоссе. По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством.