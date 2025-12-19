Тело студента нашли на козырьке подъезда на юге Москвы

Вечерняя Москва

Тело студента одного из московских вузов обнаружили на козырьке подъезда дома на юге столицы. Предварительно, парень покончил жизнь самоубийством.

Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщил «МК».

— 22-летний студент одного из столичных вузов найден 18 декабря мертвым на козырьке подъезда многоэтажного дома на юге Москвы с травмами, типичными для суицида, — говорится в материале.

Тело молодого человека обнаружил сварщик. Он вызвал на место правоохранителей. Полицейские выяснят, что подтолкнуло парня к суициду.

Ранее тело 13-летней девочки обнаружили на козырьке подъезда дома на Рублевском шоссе. По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством.