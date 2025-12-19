Летевший на Шри-Ланку самолет экстренно сел в Новосибирске

Самолёт, следовавший по маршруту Новосибирск — Маттала, вскоре после вылета был вынужден вернуться в аэропорт Толмачёво из-за технической неисправности.

Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Воздушное судно... объявило аварийную посадку в аэропорту Новосибирска, по технической причине», — сказано в сообщении.

Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По факту инцидента начата доследственная проверка по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

До этого 3 декабря самолёт маршрута Москва — Пхукет совершил аварийную посадку в аэропорту Домодедово из-за задымления в двигателе, вызванного утечкой масла.