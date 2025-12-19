Россиянку с дочкой преследует отец-педофил в Иране

Жительница Санкт-Петербурга уже почти два года вынуждена скрываться с малолетней дочерью в Иране. Она спасает ребенка от ее отца-иранца, который угрожает выдать девочку замуж, как только ей исполнится девять лет. Месяц назад в России на мужчину было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как рассказала женщина изданию «База», её знакомство с мужем по имени произошло в соцсетях семь лет назад. После переезда в Россию они поженились, а через год у пары родилась дочь. Женщина признается, что муж часто поднимал на нее руку. Однако настоящий шок она испытала, когда начала замечать его нездоровый интерес к их общей дочери.

После заявления в Следственный комитет и подачи на развод супруг жестоко избил женщину. Пока она находилась на лечении в больнице, мужчина вывез шестилетнюю дочь в Иран. Женщина отправилась вслед, чтобы вернуть ребенка. Но отец девочки отказался ее отдавать. Кроме того он заявил, что по достижении дочерью девяти лет «продаст» её замуж. Якобы это позволит ему разбогатеть.

Тогда петербурженка пошла на хитрость, симулировав желание воссоединиться с семьей. Мужчина согласился, предложив продать все имущество в России и переехать на его родину навсегда. Как только у женщины появилась возможность остаться с дочерью наедине, они вдвоем сбежали и теперь скрываются от преследований.

В настоящее время ситуация зашла в правовой тупик. Согласно иранским законам, ребенок до 18 лет не может покинуть страну без официального разрешения отца. Помочь матери пытается российский правозащитник, направивший обращения по этому делу в министерства иностранных дел России и Ирана.