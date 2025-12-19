Перед судом предстанет москвич за попытку убить бывшую возлюбленную

Житель столицы предстанет перед судом по делу о покушении на убийство своей бывшей сожительницы. Мужчина хотел расстрелять девушку из автомата в Зеленограде.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершенном преступлении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в марте этого года. Мужчина специально отключил электричество в квартире бывшей сожительницы и ее родителей. Когда девушка вышла на лестничную клетку, он направил на нее дуло автомата и нажал на курок. Однако оружие дало осечку. Это позволило отцу девушки спасти свою дочь, мужчина увел ее в квартиру. В помещении также была мать потерпевшей.

Злоумышленника задержали. Впоследствии суд отправил его в СИЗО.

Ранее другой москвич застрелил свою сожительницу из охотничьего ружья в квартире дома на 2-й Синичкиной улице. Мужчина рассказал о произошедшем товарищу, который в дальнейшем «сдал» его полиции. Фигуранта задержали и впоследствии заключили под стражу.