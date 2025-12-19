Обнародовано, какой срок получил «смотрящий» за российским городом

Свердловский областной суд вынес приговор жителю Артемовского Сергею Хитрику, которого следствие считает ключевой фигурой местного криминального мира. Его признали виновным в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии.

Суд назначил Хитрику 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на два года после освобождения.

По версии следствия, Хитрик на протяжении длительного времени являлся «смотрящим» за Артемовским. Его задачей, как утверждают силовики, было пополнение преступного «общака». В рамках этого он, по данным обвинения, запугивал представителей наркобизнеса и требовал с них деньги.

Задержали Хитрика в феврале 2024 года. Ему вменили сразу несколько статей, включая занятие высшего положения в преступной среде, разбой и четыре эпизода вымогательства. Гособвинение указывало, что высокий статус ему присвоил вор в законе Тимур Свердловский, известный также как Темури Мирзоев. Следствие считает, что Хитрик распространял так называемые «воровские идеи» вплоть до своего задержания.

На одном из первых заседаний подсудимый признавал, что ранее действительно был «смотрящим», однако утверждал, что якобы отошел от дел после 2016 года. В ходе процесса он полностью отрицал связь с криминалом и не признал вину.

Хитрик заявлял, что обвинение построено исключительно на словах и не подкреплено доказательствами. Он утверждал, что формулировки о «воровском общаке» и «воровских идеях» не имеют под собой реальной доказательной базы.

Известно, что Хитрик является совладельцем такси «Три пятерочки» и генеральным директором компании «Экспресс». Его также связывали с группировкой «Синие». Имя осужденного фигурирует в криминальных сводках Артемовского более десяти лет. Ранее он был судим за вымогательство в 2016 году, за причинение тяжкого вреда здоровью в 2022 году, а также по ряду других статей, часть из которых впоследствии была погашена.