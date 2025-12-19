ЛЭП оборвалась в Ростове-на-Дону во время атаки

Высоковольтная линия электропередачи оборвалась в Ростове-на-Дону в результате ночной воздушной атаки, заявил мэр города Александр Скрябин.

Часть Советского и Октябрьского районов осталась без электричества, отопления и воды.

«Ночью наш город вновь подвергся воздушной атаке врага. Главное, что никто из людей не пострадал», — написал Скрябин в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в Первомайском районе ликвидировали возгорание хозяйственной постройки. Однако обрыв ЛЭП привёл к масштабным перебоям в работе инженерных сетей.

Коммунальные и аварийные службы работают над восстановлением подачи ресурсов.