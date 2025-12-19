Обвиняемая в совращении детей учительница накануне уволилась из школы

Суд в Санкт-Петербурге арестовал 22-летнюю бывшую учительницу английского языка по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних учеников. Выборгский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля 2026 года. Об этом сообщает портал 78 | НОВОСТИ.

По версии следствия, обвиняемая в апреле и июле 2025 года трижды совершила противоправные действия у себя дома в отношении двух мальчиков 2013 года рождения. В ходе судебного заседания девушка свою вину не признала, попросив избрать ей домашний арест. Однако суд с этим не согласился.

Как сообщает Telegram-канал, в гимназии Выборгского района, где девушка ранее работала педагогом и классным руководителем, о ней отзываются исключительно положительно. Директор учебного заведения заявила, что педагог была «прекрасным классным руководителем» и уволилась по собственному желанию из-за низкой зарплаты. Никаких жалоб на её поведение за время работы не поступало.

Родители и ученики также характеризуют её как мягкого и доброжелательного человека. Однако, по данным того же источника, некоторые старшеклассники верят в возможную виновность учительницы, хотя и не замечали за ней подозрительных действий.

По предварительной информации, после ухода из школы в 2025 году подозреваемая сменила профессию и начала работать в сфере авиации. Таким образом, на момент задержания она уже не являлась действующим педагогом.