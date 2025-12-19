Силы безопасности эвакуировали журналистов из горящих редакций

В Бангладеш силы безопасности провели спецоперацию по спасению журналистов, заблокированных в подожжённых зданиях редакций. Как сообщает телеканал India Today, из горящих офисов газет Daily Star и Prothom Alo были эвакуированы 25 сотрудников средств массовой информации.

На опубликованных фотографиях видны серьёзные последствия поджогов: полностью выгоревшие помещения и обугленные стены редакций. Этот инцидент стал частью масштабных беспорядков, охвативших страну.

Протесты вспыхнули в ночь на 19 декабря в столице Бангладеш Дакке после смерти молодого политического активиста Шарифа Османа Хади. 32-летний политик, бывший одним из лидеров антиправительственных выступлений 2024 года, скончался в сингапурской больнице от ран, полученных при покушении на него в Дакке 12 декабря.

После известия о смерти Хади тысячи людей вышли на улицы Дакки и других городов, обвиняя власти в неспособности защитить политика. Помимо редакций газет, протестующие подожгли офис бывшей правящей партии «Авами Лиг» и забросали камнями резиденцию одного из индийских дипломатов.

Беспорядки продолжаются, ситуация в стране остаётся напряжённой. Протестующие выражают недовольство как внутренней политикой властей, так и влиянием Индии на дела Бангладеш.