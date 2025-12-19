NYP: Подозреваемый в стрельбе в университете Брауна найден мертвым
Подозреваемый в субботней стрельбе в Брауновском университете и в отдельном убийстве профессора был найден мертвым в складском помещении в Сейлеме в штате Нью-Гэмпшир в четверг вечером, согласно источникам The New York Post (NYP).
По словам инсайдеров, предполагаемый убийца умер от огнестрельного ранения, которое он нанес себе сам. Сотрудники правоохранительных органов ранее вечером окружили подозрительный автомобиль и складское помещение в Сейлеме. Автомобиль был похож с точки зрения марки и модели на тот, который был замечен рядом с местом стрельбы в Брауне и местом убийства профессора Нуну Лоурейру в Бруклине.
Подозреваемый вошел в элитное здание Barus & Holley университета Лиги Плюща и открыл огонь в лекционном зале в субботу - убив студентов 19-летнюю Эллу Кук, второкурсницу из Алабамы, и 18-летнего Мухаммада Азиза Умурзокова, выходца из Узбекистана, проживавшего в США.
Еще девять получили ранения в результате массовой стрельбы, шесть оставались в больнице по состоянию на вечер четверга. Имя предполагаемого стрелка пока не разглашается.