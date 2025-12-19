В Орле при атаке ВСУ получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры
Объект коммунальной инфраструктуры Орла получил повреждения в результате атаки Вооружённых сил Украины.
Об этом проинформировал в своём Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он отметил, что пострадавших, предварительно, нет, и добавил, что аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о попадании обломков беспилотника в жилой дом в Липецке.