В Орле при атаке ВСУ получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры

Объект коммунальной инфраструктуры Орла получил повреждения в результате атаки Вооружённых сил Украины.

Об этом проинформировал в своём Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он отметил, что пострадавших, предварительно, нет, и добавил, что аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

«...Возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения и горячей воды в Советском районе города Орла», — написал Клычков.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о попадании обломков беспилотника в жилой дом в Липецке.