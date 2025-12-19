Мошенники обманывают россиян с помощью схемы "тайного Санты"

В социальных сетях появилась новая мошенническая схема, замаскированная под традиционный онлайн-челлендж "тайный Санта". Об этом рассказала ТАСС куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.

© Газета.Ru

"Мошенники быстро воспользовались популярностью идеи (челленджа – прим. ред.), распространив ее среди одиноких людей… верящих в легкую удачу через онлайн-челленджи. Злоумышленники рассылают предложения вроде "давай порадуем детишек: ты купишь моему ребенку, а я твоему", - уточнила общественница. По информации Храпуновой, схемы в таких случаях просты – мошенник забирает ваш подарок и скрывается.

По ее словам, более изощренные техники применяют злоумышленники в фейковых сообществах. Они завлекают россиян "мечтой об анонимном обмене подарков", где создается "общий фонд со страховкой". Как правило взносы в подобный "фонд" небольшие. Мошенники действуют аккуратно, чтоб не вызвать подозрений. Когда на "обмен подарков" набирается достаточно крупная сумма, злоумышленники вместе с фейковыми сообществами исчезают. Зародившийся в недавнее время челлендж "тайный Санта" представляет собой анонимный обмен подарками в группе людей, желающих преподнести случайные гостинцы друг другу к Новому году и Рождеству.