Военный суд признал жителя Камчатки виновным в публичных призывах к терроризму

Военный суд признал жителя села Мильково Камчатского края виновным в публичных призывах к террористической деятельности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого УФСБ, мужчина размещал противоправные материалы в мессенджере Telegram.

«Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аресте в Керчи бывшей сотрудницы СБУ, которая призывала атаковать Красную площадь с помощью дрона.