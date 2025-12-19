Несколько взрывов произошли в Орле

Несколько громких взрывов произошли в Орле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей. По их словам, около трех-пяти мощных взрывов произошло в районе 2:30 мск. До этого в городе включили сирену тревоги.

"После одного из взрывов в небе "что-то сверкнуло", а затем в некоторых жилых домах начал "моргать" свет, где-то электроэнергия отключилась полностью", — говорится в публикации.

В одном из районов города произошел пожар и сильное задымление, отмечает издание. Накануне в министерстве обороны России заявили, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 216 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ночь на 18 декабря в России были перехвачены и уничтожены 47 дронов.

В Минобороны уточнили, что больше всего БПЛА было обезврежено над территорией Брянской области — 31. Пять беспилотников сбито над акваторией Черного моря, по четыре — над Крымом и Белгородской областью. Еще три БПЛА уничтожены в Ростовской области.