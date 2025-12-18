В США при посадке разбился самолет известного спортсмена

Двухмоторный бизнес-джет Cessna C550, принадлежащий известному гонщику Грегу Биффлу, разбился при посадке в аэропорту американского города Стейтсвилл в штате Северная Каролина. Возник сильный пожар, передает CBS News.

© соцсети

Инцидент произошел в четверг, 18 декабря, около 10:20 по местному времени (18:20 мск).

На борту находились шесть человек, пять из них погибли. Пока неизвестно, был ли в салоне владелец воздушного судна.

Как указано на сайте аэропорта, воздушная гавань оказывает услуги корпоративной авиации компаниям из рейтинга Fortune 500, а также нескольким командам гоночных серий NASCAR.

Федеральное управление гражданской авиации США объявило, что начало расследование катастрофы при участии Национального совета по безопасности на транспорте.