Татьяна Васильева прокомментировала историю с обманом внука

Семья Татьяны Васильевой потеряла 360 тысяч рублей из-за действий телефонных мошенников. Жертвой аферы стал внук актрисы Григорий, оставшийся дома один. Подросток хотел заказать воду, но после звонка лжесотрудника сервиса случайно передал ему доступ к личным данным. Его начали запугивать взломанными «Госуслугами» и возможной тюрьмой для родителей.

Юноша собрал сбережения семьи и передал их курьеру. Васильева рассказала изданию «Подъем», что ее внука планомерно «зомбировали» целую неделю. Из-за скрытности мальчика близкие не подозревали о беде. Злоумышленники добились своего с помощью прямых угроз. 15-летнему юноше сказали, что если он ослушается, то больше не увидит маму и папу. После передачи денег у Григория случился настоящий нервный срыв.

«Он рыдал, в обморок упал, рвало его. Меня вот это больше беспокоит, а не деньги. Вот за это они должны быть наказаны. Они никого не щадят», — поделилась Татьяна.

Актриса добавила, что мошенники продолжали преследовать ребенка звонками. Сама Васильева не верит в возможность возврата похищенных средств. Для нее главное — психологическое состояние внука.