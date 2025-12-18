Анестезиолог получил пожизненное за серийное убийство пациентов

Французский анестезиолог Фредерик Пешье был приговорен к пожизненному заключению за серийное убийство пациентов. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно данным суда, 53-летний Пешье умышленно убил 12 пациентов и отравил еще 30. Свои преступления он совершал на протяжении почти десяти лет в частных клиниках города Безансон.

Жертвами «Доктора Смерть» становились пациенты от четырех до 89 лет. Он подменял или повреждал пакеты с анестезией. При этом, если жертве удавалось выжить, Пешье участвовал в ее реанимации, чтобы скрыть следы преступления. Кроме того, суд также установил, что он выбирал в качестве жертв пациентов тех своих коллег, с которыми у него были конфликты или конкуренция.

