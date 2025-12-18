Охранницу школы, где ученик ранил ножом педагога, отпустили под подписку

Сотрудница охранного предприятия, пропустившая в петербургскую школу девятиклассника с ножом, который затем ранил им свою учительницу, отпущена под подписку о невыезде. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Сегодня обвиняемую освободили из изолятора временного содержания, взяв с нее подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства.

Ранее СК предъявил женщине обвинение по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Свою вину она признала. По данным следствия, охранник пропустила ученика с ножом в здание школы без досмотра, несмотря на сработавшие рамки металлоискателей.

Самого подростка, обвиняемого в покушении на убийство, Красногвардейский суд Петербурга 18 декабря поместил под стражу до 15 февраля. Сторона защиты просила о мере пресечения в виде домашнего ареста или присмотра за несовершеннолетним. Как сообщили в СК, школьник признал вину частично, при этом отрицает наличие конфликта с пострадавшей учительницей.