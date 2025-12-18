В Сочи имущество госслужащего на 27 млн рублей изъяли в пользу государства

Недвижимость стоимостью 27 млн рублей, которую приобрел госслужащий в Сочи на неподтвержденные доходы, изъята в пользу государства. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

"В период прохождения государственной службы на территории города Сочи мужчина приобрел высоколиквидные объекты недвижимости, общая стоимость которых составила свыше 27 млн рублей. При этом законность происхождения доходов, за счет которых совершались сделки, не подтверждена. <…> В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении в доход РФ вышеуказанной недвижимости. Требования надзорного ведомства удовлетворены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, зная о невозможности представления сведений о приобретении дорогостоящей недвижимости на свои доходы, чиновник зарегистрировал ее на своих родственников и доверенных лиц.