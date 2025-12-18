Двое россиян подрались после спора о платном туалете

В Оренбуржье осудили двоих местных жителей, которые устроили драку из-за спора о платном туалете. Об этом сообщает пресс-служба судебного участка №2 Соль-Илецкого района.

Инцидент произошел 7 июля этого года в городе Соль-Илецке. Ссора возникла из-за платного туалета, расположенного рядом с входом во двор пенсионерки. Сын женщины неоднократно просил владельца рынка перенести туалет, но безуспешно.

Сын пенсионерки пришел на рынок, чтобы решить вопрос, и встретил там сына владельца торговой площади. После словесной перепалки желающий разобраться с туалетом мужчина поехал к дому хозяина рынка, однако там он столкнулся с племянником мужчины. Последний, ничего не говоря, ударил сына пожилой женщины кулаком в голову, а затем совершил борцовский бросок — пострадавший упал на землю и сломал ключицу.

Суд признал нападавшего виновным по части 1 статьи 112 УК РФ. Ему назначили наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.