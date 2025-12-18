В Воронеже экс-сотрудника УФСИН осудили за госизмену

В Воронеже 2-й Западный окружной военный суд приговорил 33-летнего экс-сотрудника регионального УФСИН к 20 годам заключения за госизмену и ряд сопутствующих преступлений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

"2-й Западный окружной военный суд вынес приговор бывшему сотруднику-водителю ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Воронежской области 33-летнему Артему Анохину. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). <…> С учетом позиции представителя прокуратуры области суд назначил виновному наказание в виде 20 лет лишения свободы, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей и ограничением свободы на 2 года. Анохин лишен специального звания "прапорщик внутренней службы", - говорится в сообщении.

Кроме обвинения в госизмене на тяжесть приговора повлияли преступления по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ст. 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой).

Суд установил, что в сентябре 2022 года Анохин начал конфиденциально сотрудничать с представителями иностранного государства, по их заданию изготовил и хранил у себя дома самодельное взрывное устройство, а также устройство, предназначенное для повреждения объекта транспортной инфраструктуры. Кроме того, Анохин напечатал листовки с заведомо ложными сведениями об угрозе безопасности гражданам и объектам энергетики, выполнял другие поручения. В январе 2025 года его действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.