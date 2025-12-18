Мужчину задержали за действия сексуального характера в отношении ребенка

Житель Малоярославца Калужской области задержан за совершение противоправных действий в отношении малолетней девочки. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"За совершение противоправных действий в отношении малолетней задержан житель Малоярославца. Жуковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении малолетней).

По данным пресс-службы, установлено, что в декабре 2025 года в городе Белоусове Жуковского района Калужской области мужчина зашел в многоквартирный дом за малолетней девочкой и совершил противоправные действия в отношении нее. Мужчина был в задержан в городе Малоярославце в ходе совместной работы сотрудников регионального СК и УМВД России по Калужской области.

Проводятся следственные действия. "Следствие намерено инициировать перед судом ходатайство о заключении подозреваемого под стражу", - добавили в пресс-службе.