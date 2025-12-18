В США нашли живой и вернули в семью женщину, похищенную 42 года назад

В США раскрыли одно из самых резонансных дел 1980-х годов о похищении ребенка. Трехлетняя Мишель Мари Ньютон пропала 2 апреля 1983 года. Все это время отец ее искал. Оказалось, что ребенка увезла родная мать, чтобы спрятать в другом штате. Раскрыть преступление помогли новые технологии поиска по ДНК.

Похищение стало возможным из-за конфликта родителей после развода. Все это время отец не переставал искать ее и верил, что снова увидит дочь.

Несмотря на то что Дебору Ли Ньютон внесли в федеральный список ФБР «самых разыскиваемых беглецов по делам о похищениях», дело закрыли спустя 5 лет. И возобновили 9 лет назад по просьбе родственников, которые видели безутешное горе отца все эти годы.

— Она всегда была в моем сердце, — радуется сегодня Джозеф Ньютон. — Я не нахожу слов, чтобы объяснить момент, когда увидел и снова обнял дочь. Я бы его ни на что не променял. Это было похоже на то, словно я увидел ее, когда она только родилась...

Потрясенный старик сравнивает новообретенную дочь с ангелом.

Сообщается, что мать девочки, Дебора, в далеком 1983 году увела ее со двора дома, где Мишель жила вместе с отцом. Увезла ее в Калифорнию и придумала себе новое имя — Шэрон.

Поиски возобновились в 2016 году по просьбе родственников. В 2025-м следственные органы при помощи новой системы обнаружения ДНК вышли на след Деборы, которая к тому времени уже находилась в доме престарелых. И через нее вышли Мишель, которой сейчас уже 46 лет.

Женщина до сих пор переживает случившееся и не может поверить, что все эти годы она «была другим человеком». Ее пожилую мать взяли под арест после того, как ей были предъявлены обвинения в похищении. Однако Мишель внесла за нее залог: «Моя цель — поддержать обоих родителей и попытаться разобраться. Помочь им обоим завершить все это, чтобы мы все могли исцелиться».